Attack on Titan 2: video gameplay con le doppiatrici giapponesi e nuovo trailer

ha quest’oggi pubblicato sul proprio canale Youtube ufficiale due filmati dedicati ad, nuovo capitolo della serie incentrato sulle vicende narrate nella seconda stagione dell’anime.

Il primo è un video gameplay di circa otto minuti in compagnia di Yui Ishikawa e Marina Inoue, le doppiatrici giapponesi di Mikasa Ackerman e Armin Arlelt, due fra i personaggi più amati dai fan. Il secondo è un breve trailer della durata di circa trenta secondi in cui compaiono Eren Jager, il Lapitano Levi, Sasha Blouse, il Titano Corazzato e il Titano Colossale.

Attack on Titan 2 uscirà in Europa il 20 marzo su PlayStation 4, Xbox One, PC Windows e Nintendo Switch.