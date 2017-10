Attack on Titan 2: video gameplay, personaggi e finestra di lancio europea

: Oggiha condotto una trasmissione live di proporzioni gigantesche dal quartier generale in Giappone per mostrare un aggiornamento abbastanza massiccio in merito alle novità del loro prossimo titolo action in uscita,, sequel del famoso gioco del 2016.

La parte più ghiotta delle notizie includeva anche la data di lancio - A.O.T. 2 verrà pubblicato a Marzo del 2018 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione digitale per PC Windows su Steam. Scavando più in profondità nell’affascinate narrazione della serie, il gioco raccoglierà estimatori che sperimenteranno degli eventi straordinari legati alla seconda stagione dell’anime, oltre ad un gameplay maggiormente versatile, sfide completamente nuove e tutti i personaggi giocabili del primo episodio, L’Attacco dei Giganti, insieme ai nuovi volti della seconda stagione.

Durante la trasmissione, Koei-Tecmo ha introdotto una selezione dei personaggi con cui poter giocare in A.O.T. 2, mentre, in contemporanea, ha svelato la capacità da parte dei giocatori di creare una loro propria squadra. Inoltre, hanno confermato anche la possibilità, da parte dei giocatori di vestire i panni di personaggi come: Eren Jaeger, Mikasa Ackerman, Armin Arlert, Levi, Miche Zacharias, Nanaba, Gelgar, Ymir e Christa Lenz. A.O.T. 2 offre movimenti e attacchi dei Giganti migliorati, che richiederanno una più precisa manovrabilità da parte dei giocatori. Inoltre, è stato introdotto il Monocular, una funzione che permetterà ai giocatori di analizzare al meglio l’individuazione e la posizione dei Giganti con una strategia di attacco che utilizzerà la loro Omni-Directional Mobility Gear.

Al di là delle loro escursioni, gli esploratori possono anche approfondire i rapporti con i vari compagni di squadra, allenandosi e preparandosi alla battaglia con il nuovo e migliorato gameplay Town Life. Rafforzare le relazioni è uno degli elementi importanti di A.O.T. 2, riuscendo a dare una visione più approfondita dei membri della serie in una maniera che non si era mai sperimentata prima.