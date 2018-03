Attack on Titan 2: Video Recensione del nuovo videogioco de L'Attacco dei Giganti

si prepara a debuttare anche in Europa, e per l'occasione in nostro Antonello "Kirito" Bello ha provveduto ad analizzarlo fin nei minimi dettagli.

Il nuovo titolo di Koei Tecmo e Omega Force ispirato all'omonimo manga/anime si è dimostrato un gioco all'altezza delle aspettative. Ha migliorato alcuni degli elementi meno riusciti del primo episodio e ha proposto una serie di meccaniche davvero interessanti.

Al netto delle trascurabili imperfezioni che ancora affliggono il comparto tecnico, Attack on Titan 2 è senza ombra di dubbio il titolo che i fan della serie meritavano, nonché un potente magnete che siamo certi saprà attirare a sé anche gli appassionati degli action game che ancora non si sono avvicinati al franchise de L'Attacco dei Giganti.

Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere l'approfondita recensione di Antonello, che lo ha premiato con un ottimo 8,6/10. Attack on Titan 2, già disponibile da oggi in Giappone, verrà pubblicato dalle nostre parti il 20 marzo, in edizione PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam).