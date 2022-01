Attack on Titan, aspettando l'ultima stagione: analizziamo il fan game gratis

Mentre cercavamo di distrarci in attesa dell'esordio dell'ultima stagione di Attack on Titan, ci siamo imbattuti in un fan game gratuito ispirato al lavoro di Hajime Isayama e improntato sul PvP. Incuriositi dalla piccola produzione, abbiamo deciso di approfondire... ecco cosa abbiamo scoperto.

Disponibile gratis su per PC, Mac e Linux, Roark's Attack on Titan Fan Game è un gioco multiplayer focalizzato sul PvP che prevede 12 personaggi giocabili, 3 classi di armi uniche e 10 differenti modalità di gioco in grado di ospitare 4 squadre da 4 giocatori, per un totale di 16 partecipanti. Analizzandolo, abbiamo scoperto che il suo sviluppo ha avuto inizio ben cinque anni fa, quando un fan della serie si avvalse di Unity per ricostruire la foresta in cui i cadetti del 104° si erano allenati nell'uso del Dispositivo di Manovra Tridimensionale.

Durante il nostro test, a causa del numero ridotto di giocatori connessi, non siamo riusciti a provare tutte le modalità offerte dal gioco, tuttavia non abbiamo faticato a rintracciare un bel po' di caratteristiche interessanti. Nonostante la grafica minimalista, le meccaniche legate al Movimento Tridimensionale sono state ricreate minuziosamente, risultando quindi molto piacevoli da giocare. Scoprite questo e moltissimo altro nella nostra Video Anteprima allegata in apertura di notizia. Tra le nostre pagine trovate anche l'anteprima di Roark's Attack on Titan Fan Game curata da Antonello Bello.