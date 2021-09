Attack on Titan in VR: Blade and Sorcery si trasforma con una Mod

Mentre gli appassionati della serie di Hajime Isayama attendono la conclusione dei lavori di Studio MAPPA sulla realizzazione di L'Attacco dei Giganti Stagione 4: Parte 2, c'è chi prova a dare la caccia ai temibili Giganti in prima persona.

Nel vasto universo delle Mod videoludiche, un estimatore dell'epopea di Eren, Mikasa e compagni ha infatti dato vita ad una Mod a tema destinata al gioco VR Blade and Sorcery. Presentata con il trailer che trovate in apertura a questa news, quest'ultima consente ai giocatori di sfruttare la mobilità offerta dall'ormai iconico modulo per le manovre tridimensionali di Attack on Titan. L'obiettivo, ovviamente, è quello di sconfiggere orde di Giganti determinate ad avere la meglio sugli esseri umani.

Pubblicato su PC del dicembre 2018, Blade and Sorcery è un'avventura dalla struttura sandbox, ambientata in un immaginario fantasy medievale. Con visuale in prima persona, il titolo VR consente ai giocatori di sferrare molteplici tipologie di attacchi corpo a corpo e dalla distanza. Con supporto a Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift e Windows Mixed Reality, Blade and Sorcery sfida i giocatori a diventare provetti guerrieri, ranger o incantatori, per fronteggiare molteplici avversari.



Per quanto la Mod rappresenti una simpatica trovata, l'aspetto tecnico non è certamente ai livelli di un AAA: per un'esperienza rifinita in stile Attacco dei Giganti, gli appassionati possono ad ogni modo rivolgersi ad Attack on Titan 2: Final Battle.