Attack on Titan VR Unbreakable annunciato con un video, esce nel 2023

UNIVRS (team autore di Little Witch Academia VR Broom Racing) ha annunciato Attack on Titan VR Unbreakable, un nuovo gioco per dispositivi VR (al momento è confermato il lancio solo su Meta Quest 2) basato sulla celebre serie AOT Attack on Titan.

Il teaser pubblicato dagli sviluppatori non mostra purtroppo nessuna sequenza di gameplay, dal sito ufficiale di Attack on Titan VR Unbreakable apprendiamo che il gioco uscirà su Meta Quest 2 durante l'estate 2023 con supporto per le lingue inglese e giapponese. Il gioco viene definito un "VR Hunting Action Game", confermata anche la co-op per un massimo di due giocatori (sarà comunque possibile giocare anche in single player), purtroppo però i dettagli in nostro possesso finiscono qui.

L'unica piattaforma confermata al momento per il lancio di Attack on Titan VR Unbreakable è Meta Quest 2 e non sappiamo se il gioco arriverà in futuro anche su altre piattaforme come PlayStation VR2. Da tempo la community chiedeva a gran voce un nuovo videogioco di Attack on Titan ma certamente una produzione VR non è quello che molti si aspettavano, siamo dunque curiosi di vedere cosa il team UNIVRS riuscirà a proporre ai fan di questa amatissima serie manga/anime.

E voi cosa ne pensate? Siete in hype per Attack on Titan VR Unbreakable oppure avreste preferito un gioco tradizionale non in Realtà Virtuale?