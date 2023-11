Attack on Titan VR Unbreakable è stato rinviato: appuntamento al 2024 inoltrato

In origine Attack on Titan VR Unbreakable era previsto per il 2023, tuttavia gli amanti di Attack on Titan e della realtà virtuale dovranno portare pazienza molto più a lungo: il gioco è stato infatti rinviato e non sarà disponibile entro la fine di quest'anno.

Attraverso un comunicato ufficiale lo sviluppatore UNIVRS conferma il posticipo di Attack on Titan VR Unbreakable alla seconda metà del 2024, avendo bisogno dunque di molto più tempo per perfezionare il gioco e fare in modo che si riveli impeccabile al momento del suo esordio su Meta Quest 3, Quest 2 e Quest Pro.

"Abbiamo deciso di posticipare nuovamente l'uscita di Attack on Titan VR Unbreakable. Ci scusiamo per per qualunque inconveniente che la nostra decisione possa causare a coloro che attendono il gioco. Per dare ai giocatori di tutto il mondo il miglior prodotto possibile abbiamo bisogno di ancora un po' di tempo per raggiungere l'obiettivo. Noi di UNIVRS continueremo a lavorare duramente per darvi un gioco VR che possiate godervi ancora meglio. Ci stiamo sforzando per rendere Attack on Titan VR Unbreakable ancora più intrigante per tutti voi che lo state aspettando, e vi ringraziamo per la vostra continua pazienza", scrivono gli sviluppatori nel messaggio rivolto ai fan.

Per il momento potete consolarvi con un concept trailer di Attack on Titan VR Unbreakable, in attesa di scoprire quando il gioco sarà effettivamente disponibile sul mercato nel corso del 2024.