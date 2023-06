Attack on Titan VR Unbreakable in video: la furia dei titani si scatena su Meta Quest

A diversi mesi di distanza dal reveal di Attack on Titan VR Unbreakable, i ragazzi di UNIVRS presenziano al Meta Quest Showcase 2023 per mostrare le primissime scene in-engine della loro avventura in Realtà Virtuale in sviluppo per Meta Quest 2, 3 e Pro.

Il trailer confezionato dal team artefice di Little Witch Academia VR Broom Racing apre una finestra sulla serie di AOT Attack on Titan. Le sequenze in-engine proposteci da UNIVRS tratteggiano un'esperienza di gioco da vivere rigorosamente in soggettiva, tanto in singolo quanto in cooperativa (fino a un massimo di due giocatori).

Dalla sinossi ufficiale che accompagna il video, apprendiamo che "in Attack on Titan VR: Unbreakable, i giocatori hanno il compito di intraprendere missioni uniche come membri del reggimento scout. Dovranno combinare i fluidi movimenti tridimensionali del proprio personaggio all'utilizzo del suo equipaggiamento ODM, per poi cimentarsi in combattimenti a distanza contro i titani assassini. Avanzando nella campagna, la difficoltà delle sfide aumenterà costantemente e solo i giocatori più determinati avranno qualche speranza di sopravvivenza in vista della battaglia finale".

La commercializzazione di Attack on Titan VR Unbreakable è prevista per questo inverno su Meta Quest 2, 3 e Pro. Nel corso dell'evento di Meta è stato presentato anche Bulletstorm VR per Meta Quest con un esplosivo video gameplay.