Attentat 1942 bannato da Google Play: riferimenti nazisti? E' un gioco sulla guerra

Attentat 1942 di Charles Games non è più disponibile su Google Play Store in Germania, Austria, Russia, Francia e molti altri paesi, Big G ha infatti rimosso il gioco dal suo store accusando l'opera di contenere riferimenti espliciti al nazismo.

Attentat 1942 è un'esperienza narrativa ad alto impatto che utilizza flashback e video dell'epoca per calare il giocatore in un contesto storico estremamente delicato come quello della Seconda Guerra Mondiale. Una produzione storicamente accurata in ogni dettaglio, capace di vincere vari premi nel corso degli anni.

Questo però non è bastato a evitare il ban da Google Play, la compagnia ha contattato gli sviluppatori avvisandoli della rimozione dallo store. Il team di sviluppo ha ovviamente dichiarato la natura anti-fascista del progetto ed ha contattato il supporto tecnico di Google, al momento senza ricevere risposte, se non un messaggio automatico della divisione Ceca che informa come la richiesta verrà presa in esame appena possibile.

Gli autori non hanno ovviamente negato i contenuti nazisti presenti in Attentat 1942 ma questi sono stati utilizzati solamente come parte di ricostruzione di un contesto storico, senza voler assolutamente inneggiare al nazismo. Nel momento in cui scriviamo il gioco è ancora disponibile su Steam e altri marketplace digitali, il problema legato al ban sembra riguardare unicamente lo store di Google.