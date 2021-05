L'attentato a Ubisoft Montreal è opera di un cheater bannato da R6 Siege

Lo scorso autunno la sede di Ubisoft Montreal è stata vittima di attentati terroristici, tanta è stata la paura, così come grande è stato il clamore mediatico generato dalla vicenda.

Tutto si è risolto nel giro di poco tempo con la Polizia locale aveva confermato la falsa natura dell'allarme e in questi mesi ha continuato a indagare per capire come sia successo esattamente. Secondo quanto riportato dal quotidiano canadese LaPresse, si è trattato di una vendetta messa in atto da un cheater di Rainbow Six Siege bannato dal gioco oltre ottanta volte. La stessa persona ha poi continuato a infastidire Ubisoft Montreal nei mesi successivi con false chiamate al 911 per segnalare la presenza di esplosivi negli uffici della compagnia e la presenza di feriti da colpi d'arma da fuoco.

La Polizia di Montreal ha verificato le origini delle (false) segnalazioni identificandone il responsabile: Yanni Ouahioune, membro della community di Rainbow Six Siege bannato come detto più di 80 volte dal gioco a causa di comportamenti scorretti e pratiche di cheating non permesse.

Yanni ha ammesso davanti alle forze dell'ordine di aver chiamato la sede di Ubisoft Montreal per insultare il team di sviluppo a causa del suo ban ma di non essere in alcun modo legato alle altre vicende. Secondo altre fonti vicine a LaPresse invece il cheater avrebbe vuotato il sacco confermando di aver organizzato una serie di scherzi ai danni della compagnia canadese proprio per vendicarsi.