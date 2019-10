Attento a Kratos, Sir Fortesque! Gli sviluppatori di God of War accolgono MediEvil

A Kratos, i non-morti non vanno particolarmente a genio: abbiamo perso il conto dei Draugr trucidati nelle fredde lande del nord di God of War. Non ci sorprende affatto, quindi, la reazione che lo spartano ha avuto quest'oggi, quando Sir Daniel Fortesque è arrivato su PS4 con MediEvil.

Gli sviluppatori californiani di Santa Monica Studio hanno ben pensato di dare il benvenuto al remake con una bellissima vignetta che ritrae Kratos intento ad attaccare l'amichevole non-morto Sir Daniel Fortesque con il suo fido Leviatano. "Un Draugr! Stai indietro, ragazzo", urla a suo figlio Atreus. Il giovane, che si è subito accorto delle buone intenzioni del cavaliere, si frappone tra l'ascia e il povero Dan esclamando: "No! È un amico!". Potete ammirare la divertente vignetta nell'anteprima di questa notizia, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

MediEvil è arrivato quest'oggi in esclusiva su PlayStation 4 con un remake che farà la felicità sia dei giocatori più nostalgici, sia delle nuove leve che non hanno vissuto la prima generazione PlayStation... peccato solamente per un frame-rate zoppicante e un sistema di telecamere non perfetto. Ne ha parlato in maniera molto più approfondita il nostro Giuseppe Carrabba nella recensione di MediEvil.