Nell'attesa di Age of Empires IV su Xbox, l'Enchanted Grove arriverà nei prossimi giorni

L'attesa dell'uscita dell'ultimo capitolo della serie strategica di Microsoft è palpabile e, mentre si attende l'arrivo di Age of Empires IV su Xbox Series X/S entro la fine del 2023, i possessori della versione PC del titolo potranno accedere molto presto a dei nuovi contenuti per l'ultima iterazione del celebre strategico.

Come mostrato nell'ultimo trailer pubblicato dal canale YouTube di Age of Empires, il quarto capitolo della serie verrà presto aggiornato con tante novità in arrivo. Il mese di febbraio darà il momento dell'approdo di nuove mappe, nuove modalità di gioco e tanto altro ancora per il cult videoludico delle esperienze strategiche, di cui vi abbiamo parlato in modo approfondito con la recensione di Age of Empires IV.

Il nuovo aggiornamento uscirà il 16 febbraio su PC e conterrà al suo interno i seguenti contenuti:

Un nuovo evento e un bioma: Boschetto Incantato (o Enchanted Grove)

Tre nuove mappe

Una nuova modalità di gioco: Nomade

Aggiornamento del Browser dedicato alle mod del gioco

Rifacimento dei landmark

Aggiornamenti dell'arte della guerra

Nuovi trucchi

A tutta questa mole di contenuti, che saprà fare la felicità di tutti gli utenti che hanno apprezzato il titolo sin dal suo giorno d'uscita, si aggiungeranno anche le partite ranked della Stagione 4. C'è dunque un grande fermento per i contenuti in arrivo su Age of Empires IV, seppure l'attenzione di una buona fetta d'utenti sia rivolta verso l'uscita del gioco anche sulle console targate Microsoft di ultima generazione.