Nell'attesa di Mirage, Ubisoft annuncia un mega bundle di Assassin's Creed

Assassin's Creed è sicuramente una delle saghe videoludiche più amate dai videogiocatori. Nonostante vi sia stato un cambio di rotta con le ultime produzioni dedicate alla celebre serie degli assassini, infatti, il ritorno alle origini con Assassin's Creed Mirage ha destato nuovamente l'interesse dei fan della prima ora per il franchise.

Le dichiarazioni dell'art director del nuovo titolo sullo sviluppo di Mirage come gioco meno incentrato sulla mitologia, infatti, hanno riacceso la passione per l'intero franchise anche nei cuori di tutti quei videogiocatori delusi dal nuovo corso di Assassin's Creed Origins, Odyssey e Valhalla. Eppure, per i possessori della console ibrida di Nintendo sarà possibile scaricare l'Assassin's Creed Anniversary Edition Mega Bundle per Nintendo Switch.

Si tratta di un'edizione dal costo di 109.99 euro già disponibile su Eshop, all'interno della quale sono presenti ben sei titoli della saga dell'assassino. I prodotti in questione sono:

Assassin's Creed: The Rebel Collection , che contiene a sua volta Assassin's Creed IV Black Flag e Assassin's Creed Rogue, con tutti i contenuti aggiuntivi annessi.

Assassin's Creed: The Ezio Collection, provvista dei capitoli Assassin's Creed II, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations, oltre all'aggiunta di due cortometraggi dedicati all'iconico assassino Ezio Auditore da Firenze.

La versione rimasterizzata di Assassin's Creed III.

Si tratta sicuramente di una grande edizione, contenente alcuni dei capitoli che più hanno segnato la saga nel profondo. Quando parliamo dei capitoli più iconici, in particolare, facciamo fortemente riferimento ad Assassin's Creed II, Assasin's Creed Revelations e Assassin's Creed IV Black Flag, nonostante anche gli altri capitoli abbiano un grande peso nel panorama videoludico. Tuttavia, i sopracitati capitoli furono quelli che seppero rivoluzionare il gameplay, al di là dei propri gusti personali, risollevando il brand dopo alcuni scivoloni più o meno evidenti, soprattutto a fronte di alcuni capitoli che rinnovavano davvero poco il franchise.