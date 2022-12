Nell'attesa di Tomb Raider Next, due titoli della saga arriveranno su Switch nel 2023

Dopo l'annuncio del prossimo capitolo di Tomb Raider su Unreal Engine 5, la saga di Lara Croft si appresta ad approdare con due iterazioni del brand anche su Nintendo Switch, facendo così la felicità dei fan e dei possessori della celebre e popolare console ibrida della Grande N.

Il 2023 segnerà un momento positivo per l'iconica saga del panorama videoludico, la quale verrà prossimamente arricchita con l'arrivo della produzione Tomb Raider Next di Amazon Games. Non si sa ancora in che anno uscirà il nuovo progetto targato Crystal Dynamics ma, nell'attesa del nuovo capitolo, i giocatori potranno ingannare il tempo con due nuovi porting targati Feral Interactive.

Nintendo Switch si appresta a ricevere l'arrivo, nell'arco del 2023, di due nuove produzioni del brand di Tomb Raider: Lara Croft and the Guardian of Light e Lara Croft and The Temple of Osiris. Si tratta di due titoli spin-off, distaccati dalla direzione intrapresa con i capitoli principali delle avventure di Lara Croft. Appartenenti alle due generazioni videoludiche precedenti, i due titoli sono adesso pronti a risplendere di una nuova luce grazie all'apporto di Feral Interactive, il team dietro al porting di Rome: Total War, Medieval 2: Total War e Alien: Isolation.

I capitoli spin-off del 2010 e del 2014 sono pronti a gettare i giocatori in due avventure interessanti - per quanto distaccate anche sul fronte narrativo dai capitoli principali -, già disponibili su PlayStation 4, Xbox One e PC. Al momento non vi sono molte informazioni circa lo stato dei due progetti: si sa che arriveranno entrambi nel 2023, ma non vi è un'esatta finestra temporale d'uscita sulla console ibrida di Nintendo.