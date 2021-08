Quanti atti ha Ghost of Tsushima e quanto dura?

Con Ghost of Tsushima: Director's Cut già disponibile in preload su PlayStation Store, è ormai prossimo il momento dell'esordio della versione migliorata ed estesa della produzione firmata dal team di Sucker Punch.

Rispetto all'originale, quest'ultima proporrà una serie di contenuti aggiuntivi esclusivi, inclusa un'area completamente inedita: l'isola di Iki. Tale ampliamento andrà ovviamente ad estendere la longevità di Ghost of Tsushima, che nella sua versione originale vantava già una durata interessante. Come evidenziato nella recensione di Ghost of Tsushima redatta dal nostro Giuseppe Arace, per raggiungere i titoli di coda il nostro Jin Sakai dovrà combattere per almeno una ventina di ore circa. Ovviamente, gli utenti che mirano al completismo potranno intrattenersi nell'open-world più a lungo, al fine di completare le missioni secondarie ed esplorare l'intera mappa di gioco. In tal caso, la longevità di Ghost of Tsushima può estendersi ben oltre le 40 ore.



La narrazione dell'esclusiva Sony è strutturata in tre Atti principali, ognuno dei quali ambientato in una differente area geografica dell'isola di Tsushima. Con l'Atto I, Jin Sakai si ritroverà ad affrontare l'invasione mongola a Izuhara, nell'estremo sud della mappa di gioco. Successivamente, l'Atto II e l'Atto III si svolgeranno rispettivamente a Toyotama e Kamigata, nel quadro di una progressiva avanzata del protagonista verso nord.