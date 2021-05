L'attore di Days Gone sta lavorando ad un nuovo videogioco

La stagione delle fiere è alle porte e il web è diventato terreno fertile per leak, teaser e campagne promozionali di qualsiasi tipo. Per questo motivo non sono passate inosservate le recenti parole di Sam Witwer, attore e doppiatore che ha interpretato Deacon St. John in Days Gone, ex esclusiva PlayStation approdata pochi giorni fa su PC.

Nel corso di un recente sessione Ask Me Anything su Reddit, l'attore ha ammesso di essere al lavoro su un nuovo videogioco. Come prevedibile non ha rivelato nessun dettaglio in merito, ma ha stuzzicato la curiosità degli utenti ammettendo che l'esperienza che ha acquisito interpretando il protagonista di Days Gone si è rivelata estremamente utile in questo nuovo progetto, descritto come "qualcosa che non avete mai visto".

Le sue parole sono riuscite ad accendere la nostra curiosità, ma la scarsità di informazioni di rilievo ci impedisce di fare delle supposizioni valide. Potrebbe trattarsi letteralmente di qualsiasi cosa, anche se il desiderio di molti sarebbe quello di giocare a Days Gone 2, titolo che secondo vari report sarebbe stato cancellato da Sony.

Oltre al ruolo di protagonista in Days Gone, Sam Witwer è famoso anche per aver prestato voce e movenze a Starkiller, personaggio principale di Star Wars: The Force Unleashed. Ha anche doppiato Darth Maul nel videogioco Star Wars Battlefront 2, nel film Solo: A Star Wars STory e nella serie Star Wars: The Clone Wars.