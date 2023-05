L'attore di Marvel's Spider-Man 2 si è calato nella parte: ha studiato la dipendenza

Il PlayStation Showcase di maggio 2023 ci ha permesso di vedere in azione il nuovo trailer di Marvel's SPider-Man 2 mostrandoci, tra i vari dettagli, anche uno Spider-Man con la tuta da simbionte, tra le principali novità del prossimo gioco Insomniac Games.

Il Peter Parker conosciuto nel primo gioco della serie si presenterà dunque diverso in Marvel's Spider-Man 2 e, per prepararsi al meglio per il ruolo, l'attore Yuri Lowenthal, interprete del protagonista, rivela di aver studiato con attenzione "i comportamenti della dipendenza" assieme al team di sviluppo, in modo così da dare ancora più credibilità e profondità al personaggio.

"Abbiamo lavorato davvero duramente come team per capire quale fosse la cosa migliore da fare. A volte infatti sembrava comico quando mi infuriavo, per dire", spiega Lowenthal, che prosegue: "Abbiamo studiato la dipendenza nelle persone e quali sono i comportamenti che genera, e ci siamo ispirati a questi dettagli per trovare lo stile giusto".

L'attore si è approcciato al ruolo prendendo spunto anche dalle sue passate esperienze lavorative, come quando ha interpretato Sasuke nella serie di Naruto: "Prima di interpretare Sasuke avevo avuto solo ruoli di giovani eroi coraggiosi ed ai quali non era mai successo nulla di negativo, dunque per ribaltare la situazione ho dovuto scavare un po' a fondo, ma generalmente sono un ragazzo felice".

In attesa dunque di vedere più a fondo questa nuova versione di Spider-Man nell'opera Insomniac, è stato intanto confermato che la versione di Marvel's Spider-Man 2 vista al PlayStation Showcase non è definitiva, e gli sviluppatori potrebbero dunque apportare ulteriori migliorie negli ultimi mesi di sviluppo che li separano dall'esordio su PlayStation 5.