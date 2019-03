L'attore e rapper Ice T sarà coinvolto nel progetto di Borderlands 3?

L'annuncio di Borderlands 3 dal palco dello showcase di Gearbox Software organizzato in apertura del PAX East 2019 è stata una delle notizie più importanti della settimana videoludica. Da grande appassionato di sparatutto, l'attore e rapper Ice T ha assistito allo show suggerendo di essere coinvolto nel progetto!

A conclusione dell'evento in streaming tenuto da Randy Pitchford di Gearbox durante la kermesse videoludica di Boston, il musicista e attore conosciuto al grande pubblico per la sua partecipazione nella serie televisiva di Law & Order: Special Victims Unit ha scritto sulle pagine del suo profilo Twitter che in rete "girano voci a tema videogiochi che mi vedrebbero partecipare a Borderlands 3 come doppiatore di un personaggio".

Ice-T, d'altronde, non sarebbe nuovo a questo genere di collaborazioni: tra il 2010 e il 2011, infatti, ha prestato la sua voce al personaggio di Aaron Griffin di Gears of War 3, l'ultimo atto dell'epopea sparatutto di Epic Games diretto da Cliff Bleszinski prima del suo abbandono dalla compagnia americana divenuta, in questi ultimi anni, uno dei principali colossi dell'industria dell'intrattenimento digitale grazie a Unreal Engine 4 e al successo di Fortnite Battaglia Reale.

Per avere una conferma o una smentita definitiva alle voci della presenza di Ice-T nel cast di Borderlands 3, quindi, non ci resta che attendere fino al 3 aprile per ricevere un importante aggiornamento sul progetto da parte di Gearbox e scoprire, magari, la data di uscita su PC, PlayStation 4 e Xbox One.