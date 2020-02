Attrice conquistata da Zelda Breath of the Wild sul set: ora ha 300 ore di gioco!

L'universo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha ammaliato molteplici giocatori sin dalla sua pubblicazione nella primavera 2017, in contemporanea su Wii U e Nintendo Switch.

Ora, la community accoglie una new entry, entrata in contatto col titolo in maniera piuttosto particolare. Si tratta di St. Vincent, musicista ed attrice che ha recentemente partecipato alle riprese della pellicola The Nowhere Inn. In una delle scene che la vedono protagonista la giovane è inquadrata mentre gioca ad un videogame. Per un semplice caso, St. Vincent si è ritrovata tra le mani Nintendo Switch, con inserita la cartuccia di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. E quanto pare, è stato amore a prima vista!

"È un aneddoto divertente... - racconta l'attrice in un'intervista - Mi serviva una console per quella scena. Uno dei nostri produttori aveva Switch con l'ultimo Zelda inserito. Era la mia serie preferita quando ero adolescente, ma non avevo davvero mai più giocato a nulla da allora". Ora, ha concluso St. Vincent, è legatissima al gioco, a cui ha dedicato circa trecento ore!



Le ultime stime indicano che The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha venduto un milione e mezzo di copie nel solo Giappone. Dopo il grande successo del gioco, i fan della serie sono ora in attesa dell'uscita di Zelda Breath of the Wild 2.