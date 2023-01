L'attrice di Frey in Forspoken ha ricevuto una PS5 Digital e una copia fisica del gioco

A distanza di qualche giorno dall'approdo di Forspoken sugli scaffali dei negozi di tutto il mondo, sta generando parecchia ilarità fra gli utenti il video condiviso da Ella Balinska, la bellissima attrice che ha prestato le sue fattezze alla protagonista del gioco Square Enix.

Nel filmato in questione, la giovane interprete mostra l'apertura di un generoso dono offertole dall'azienda nipponica e, ovviamente, legato al gioco di cui è protagonista. Una volta aperto il pacco, si può osservare che al suo interno si nasconde una copia in edizione fisica di Forspoken e una PlayStation 5 in versione digitale, ovvero il modello sprovvisto di un lettore ottico. È quasi superfluo sottolineare come sia l'incompatibilità fra i due regali ad aver scatenato gli utenti, che sui social si stanno divertendo a commentare l'accaduto.

Prima di lasciarvi al filmato che mostra l'apertura del regalo inviato da Square Enix ad Ella Balinska, vi ricordiamo che è già partito il review bombing di Forspoken su Steam a causa dei problemi tecnici della versione PC del gioco. A tal proposito, sembrerebbe che il DirectStorage faccia perdere il 10% degli FPS nella versione PC di Forspoken.

Per chi non lo sapesse, il gioco è disponibile esclusivamente su PlayStation 5 e PC.