Audi stringe una partnership con il Team Astralis, sarà unico sponsor!

Quando Audi e il team Astralis (attivo su CS: GO) hanno annunciato un accordo da 750.000 dollari, il produttore automobilistico ha affermato che si trattava di un "progetto pilota". l'accordo messo in piedi da RFRSH Entertainment (società di marketing) e Audi, si è rivelato un grande successo, per cui le parti in causa hanno deciso di riunirsi.

Un grande evento per i fan si terrà a Copenaghen giovedì 23 novembre, durante il quale sarà presentata la nuovissima maglia del team, con Audi come unico sponsor.

Con il logo Audi sulla maglia, Astralis ha già vinto il Major di Atlanta. Lo scorso aprile Jordi Roig, CEO di RFRSH, ha annunciato che l'accordo di sponsorizzazione aveva prodotto "oltre 25 milioni di visualizzazioni sui canali social di Astralis" e che "oltre 12 milioni di spettatori tra streaming e canali tradizionali sono stati esposti al marchio Audi".

Audi Danimarca e Astralis, insomma, si apprestano a collaborare nuovamente, stavolta firmando un contratto molto più solido. Una recente valutazione della partnership, condotta da Nielsen Esport, ha rilevato che Audi ha ottenuto un ritorno pari a più di dieci volte il suo investimento in termini di sponsorizzazione grazie alle ELEAGUE Final e il DreamHack di Las Vegas all'inizio di quest'anno.

Jacob Thiesen, digital manager di Audi Denmark, ha dichiarato: "Siamo estremamente contenti di essere tornati sulla maglia Astralis. La valutazione della nostra partnership iniziale ha dimostrato alcuni numeri ed effetti impressionanti e la collaborazione con il team e RFRSH Entertainment non è seconda a nessuno. Siamo entrati in trattative verso la fine dell'estate e siamo lieti di annunciare finalmente la partnership".

Jordi Roig, CEO di RFRSH Entertainment, ha inoltre previsto che altre aziende "non endemiche" (come la birra San Miguel) entreranno presto nell'eSport: "Esport è un campo estremamente gratificante per i marchi che si sforzano di investire nel settore. L'eSport è, ancora una volta, la porta d'ingresso per arrivare a un pubblico giovane e sempre più resistente ai media tradizionali. La comunicazione unidirezionale vecchio stile non funziona con questo pubblico“.

Se volete approfondire l'enorme importanza che gli sponsor hanno per il movimento, vi consigliamo di leggere lo speciale che abbiamo pubblicato dedicato proprio a questo argomento.