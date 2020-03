Audio e Grafica di Xbox Series X: confermati Project Acoustics e l'HDR "retrocompatibile"

Sulle pagine del sito di Xbox.com è disponibile la scheda che illustra le componenti e le specifiche di Xbox Series X: tra le tante informazioni condivise da Microsoft, come quella sul Ray Tracing con 25 TFlops di potenza teorica, troviamo anche due spunti dedicati all'audio nextgen e all'HDR "retrocompatibile".

L'approfondimento dell'audio di Xbox Series X è accompagnato dalla conferma, da parte della casa di Redmond, dell'adozione degli avanzati software elaborati da Project Acoustics, il sistema realizzato da Microsoft Research per simulare gli effetti di propagazione in tempo reale delle onde sonore digitali in maniera non troppo dissimile da quanto avviene in ambiente grafico con la tecnica di illuminazione dinamica in Ray Tracing.

Grazie al supporto al plug-in di Project Acoustics, tutti gli sviluppatori potranno sfruttare le risorse computazionali di Xbox Series X per dare vita a mondi virtuali con suoni ambientali e rumori estremamente realistici.

Quanto all'HDR "retrocompatibile", Microsoft spiega che la potenza di elaborazione della console nextgen (che sarà almeno quattro volte superiore a quella di Xbox One X) permetterà al sistema di retrocompatibilità evoluta su Xbox Series X di generare immagini a schermo dai colori più profondi e variegati anche per quei titoli che non possiedono alcuna funzionalità HDR: il video speciale di Digital Foundry ce ne offre una breve dimostrazione con Halo 5 Guardians e, soprattutto, con la versione retrocompatibile di Fuzion Frenzy, uno dei giochi di lancio della primissima Xbox che, ricordiamo, è uscita a fine 2001.