Anche l'audio di PS5 sarà next-gen grazie a un chip dedicato, promette Sony

Nella sua lunga intervista a Wired dedicata a PlayStation 5, Mark Cerny di Sony si è lasciato sfuggire un dettaglio non secondario riguardante la futura generazione di console PlayStation e la straa scelta dai progettisti di PS5 per darne forma alla visione next-gen.

Secondo quanto specificato da Cerny, le specifiche tecniche di PS5 comprenderanno anche un chip AMD con un'unità personalizzata che sarà dedicata solo ed esclusivamente all'audio 3D.

Tale accorgimento, all'apparenza "inutile" ai fini dell'esperienza di gioco offerta dalla nuova console Sony, si è reso necessario per una ragione piuttosto semplice: stando al designer e programmatore del colosso tecnologico giapponese, infatti, "come giocatore è stato un po' frustrante vedere che non è cambiato molto nell'audio passando da PlayStation 3 a PlayStation 4. Con la console successiva il nostro sogno è quello di mostrare quanto possa essere drammaticamente diversa l'esperienza audio offerta agli appassionati se applichiamo una quantità significativa di potenza hardware a tali processi".

Tale chip dovrebbe applicare la tecnologia di Ray Tracing all'audio, come suggerisce lo stesso Mark Cerny affermando che "se vuoi condurre dei test per vedere se il giocatore può sentire certe sorgenti audio o i passi dei nemici, allora il ray tracing diventa uno strumento davvero utile perchè l'audio si comporta in modo analogo, proietta dei raggi che attraversano l'ambiente e interagiscono con esso".

Sempre nel corso di questa intervista, il programmatore di Sony ha confermato che PS5 non uscirà nel 2019, che sarà completamente retrocompatibile con PS4 (e forse anche con PS3, PS2 e PSX) e che permetterà l'utilizzo dell'attuale visore PS VR.