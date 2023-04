L'audio spaziale si aggiorna su PC e Xbox, aiuterà a creare esperienze più coinvolgenti

Nel corso del pomeriggio, il canale ufficiale YouTube di Microsoft dedicato agli aggiornamenti per gli sviluppatori ha accolto un breve video che segnala le novità del 'March 2023 GDK', ovvero l'ultima versione del kit di sviluppo per videogiochi destinati a PC e console della famiglia Xbox.

Solitamente aggiornamenti di questo tipo non interessano molto agli utenti finali, ma nel video in questione è possibile leggere anche una modifica molto interessante che potrebbe avere un impatto significativo sulle future produzioni videoludiche. Il colosso di Redmond ha infatti annunciato che nell'aggiornamento di marzo 2023 del GDK (Game Development Kit) vi è anche una nuova versione dell'audio spaziale, tecnologia già presente su Xbox Series X|S, One e PC (Windows 10 e Windows 11). Grazie all'update in questione, è stato incrementato il numero massimo di oggetti dinamici i cui suoni possono essere gestiti singolarmente per avvolgere il giocatore che utilizza le cuffie.

Nel caso di Windows Sonic, il quantitativo di oggetti passa a 220, invece DTS Headphone:X arriva a 200. Il software a pagamento Dolby Atmos si ferma a 128, che è comunque un numero elevato, sebbene inferiore rispetto agli altri due rivali.

In attesa di vedere quali saranno i primi videogiochi che implementeranno questa feature aggiornata, vi ricordiamo che Microsoft è al corrente dei problemi al DVR di Xbox Series X|S e Xbox One.