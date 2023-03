Auguri BioShock Infinite! Lo sparatutto cult di Ken Levine compie 10 anni

Il tempo vola come la città distopica di Columbia: sono trascorsi esattamente dieci anni dal lancio ufficiale di BioShock Infinite, l'ultimo atto dell'ormai iconica saga sparatutto a tinte ruolistiche di Ken Levine.

Dalle traversate 'a fil di rotaia' tra i quartieri fluttuanti della visionaria metropoli fondata da Zachary Hale Comstock al primo incontro tra Booker DeWitt ed Elizabeth, passando per le spettacolari scene con protagonista il ciclopico Songbird, la community celebra il decennale dalla commercializzazione dell'ex Project Icarus ritrovandosi sui social per condividere i ricordi più indelebili che li legano al capolavoro che ha chiuso la trilogia di BioShock.

Ai festeggiamenti per questa importante ricorrenza partecipa 'indirettamente' lo stesso Ken Levine con un nuovo header per il suo profilo Twitter che immortala uno dei tanti bozzetti preparatori realizzati originariamente dal suo (ormai ex) team per dare forma al Songbird di BioShock Infinite.

E voi, quali ricordi custodite gelosamente dell'esperienza sparatutto vissuta nei panni di Booker? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la nostra recensione di BioShock Infinite e, qualora ve la foste persa, la nostra ultima anteprima di Judas, l'erede spirituale di BioShock in sviluppo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S presso gli studi Ghost Story Games diretti, appunto, da Ken Levine.