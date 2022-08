Auguri BioShock! I quindicianni di una serie iconica e tremendamente oscura

Dopo il particolare crossover tra BioShock e Fortnite nella modalità creativa, torniamo a parlare della serie creata da Ken Levine per un'occasione molto speciale: i quindici anni dal lancio del primo capitolo.

Il primo, e iconico, Bioshock venne pubblicato il 21 agosto del 2007 per PC e Xbox 360, ricevendo una conversione per PlayStation 3 soltanto nell'ottobre successivo. Il titolo, come affermato dallo stesso Levine, ha puntato molto sulla costruzione di un mondo distopico e particolare, traendo ispirazione da System shock e dai romanzi di scrittori come George Orwell.

Così ha preso vita Rapture, la metropoli subacquea che fa da sfondo al titolo, ambientato in un alternativo 1960. Le vicende di BioShock seguono da vicino i conflitti tra il magnate Andrew Ryan, fondatore della città, e l'ex galeotto Frank Fontaine, uomo senza scrupoli e affamato di potere. Il tutto con una forte impostazione che sta a metà tra il gioco di ruolo e lo sparatutto.

Il titolo ha avuto da subito un grande successo, riconfermato anche dagli ottimi voti su Metacritic. E ciò ha permesso agli sviluppatori di regalarci anche delle nuove iterazioni, ovvero BioShock 2 e BioShock Infinite, ancora oggi ricordati nell'immaginario collettivo. Infatti molti giocatori richiedono a gran voce un nuovo capitolo della serie, di cui però non abbiamo informazioni confortanti.

Gli ultimi rumor su BioShock 4 rivelano che, dopo che lo sviluppo è stato affidato allo studio di Cloud Chamber, purtroppo ci sono stati diversi rallentamenti nel processo di sviluppo, motivati, forse, anche dall'assenza del creatore della serie all'interno del team.

Che dire, speriamo di ricevere notizie positive quanto prima.