Auguri di buone feste dai PlayStation Studios: ecco le splendide cartoline di fine 2022

Dopo aver annunciato la finestra d'uscita di Marvel's Spider-Man 2, i curatori del PS Blog augurano buone feste a tutti gli appassionati di videogiochi condividendo le splendide cartoline delle sussidiarie dei PlayStation Studios e dei partner multipiattaforma.

Senza nulla togliere alle case di sviluppo terze, la simpatica iniziativa lanciata dal PlayStation Blog per augurarci buone feste e darci appuntamento al 2023 si focalizza, appunto, sulle cartoline celebrative delle software house legate alla famiglia dei PlayStation Studios.

Gli artwork e i disegni realizzati per l'occasione dalle sussidiarie di Sony abbracciano il poliedrico caleidoscopio di esclusive PlayStation per reinterpretarne 'a tema festivo' i rispettivi universi videoludici. I ragazzi di Media Molecule, ad esempio, hanno tratto spunto dall'ultima evoluzione grafica di Dreams per realizzare l'adorabile miniatura di un villaggio innevato.

Il 'Sogniverso natalizio' di Media Molecule s'accompagna ai regali a tema Demon's Souls di Bluepoint e alla slitta trainata dagli eroi dei personaggi di Sucker Punch. Anche Aloy di Horizon Forbidden West e i protagonisti di God of War Ragnarok partecipano ai festeggiamenti con altrettante cartoline da parte di Guerrilla Games e Sony Santa Monica. Abbiamo raccolto i disegni festivi dei PlayStation Studios nella galleria che trovate in calce alla notizia: dategli un'occhiata e fateci sapere qual è la vostra cartolina preferita.