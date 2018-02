Auguri a Dragon Ball, novità ONE PIECE e Attacco dei Giganti: migliori news anime di ieri

Cosa abbiamo letto ieri, lunedì 26 febbraio, sulle pagine online della sezione? Ripercorriamo i migliori contenuti dedicati al mondo dell'entertainment nipponico pubblicati nelle ultime ventiquattro ore.

Ieri non potevamo non ricordare il franchise di Dragon Ball, visto che la trasposizione animata ha spento ben 32 candeline: era il 26 febbraio 1986 quando il primo episodio della prima serie, narrante l'incontro tra Goku e Bulma e l'inizio del loro viaggio, veniva trasmesso su Fuji TV.

Spostandoci invece su ONE PIECE, l'adattamento animato del manga di Eiichiro Oda - a cura della Toei Animation, si sta occupando di trasporre l'arco narrativo di Whole Cake Island. Proprio questa saga, in cui una parte dei Pirati di Cappello di Paglia si introduce nel regno di Big Mom per recuperare il loro compagno Sanji, costretto a un matrimonio di convenienza per suggellare un'alleanza tra la ciurma dell'Imperatrice Pirata e la sua famiglia, i Vinsmoke: la Toei Animation, a tal proposito, ha rilasciato una nuova key visual.

Per quanto riguarda L'Attacco dei Giganti, si avvicina inesorabilmente l'uscita della terza stagione dell'anime firmato da Wit Studio, fissata per il mese di luglio 2018. Abbiamo infatti appreso nuove informazioni sui nuovi episodi, che introdurranno dei contenuti inediti rispetto al manga originale di Hajime Isayama.

Non possiamo non citare, però, anche Hunter x Hunter, che negli ultimi giorni è tornato a far parlare di sé: il tormentato manga di Yoshihiro Togashi ha introdotto nuove e particolari abilità.

Sul fronte recensioni, invece, vi abbiamo proposto l'analisi di Fullmetal Alchemist: Il conquistatore di Shamballa, primo film della serie ispirata al manga di Hiromu Arakawa e che funge da conclusione per il primo anime datato 2003.