Auguri Ghost of Tsushima! L'esclusiva PlayStation compie due anni

Quella di oggi 17 luglio è una giornata molto importante, dal momento che si festeggia il secondo compleanno di Ghost of Tsushima, apprezzato action adventure realizzato da Sucker Punch in esclusiva per le piattaforme di casa PlayStation.

Originariamente lanciato il 17 luglio 2020, in realtà Ghost of Tsushima avrebbe dovuto vedere la luce circa un mese prima, ossia il 26 giugno 2020. Sony decise tuttavia di posticiparlo di qualche settimana per consentire al team di rifinire ulteriormente l'esperienza e far posto ad un'altra esclusiva di punta, The Last of Us Part 2, che arrivò sugli scaffali il 19 giugno 2020. Da allora, l'epopea di Jin Sakai nel Giappone feudale si è arricchita con la modalità multiplayer gratuita Legends (anche venduta a parte in formato stand-alone) e una riedizione (la Director's Cut per PS4 e PS5 con l'espansione sull'isola di Iki), la quale ha aiutato Ghost of Tsushima a raggiungere un totale di 9,73 milioni di copie vendute.

In vista del secondo anniversario, qualche giorno fa Sucker Punch ha inoltre condiviso alcune interessanti statistiche su Ghost of Tsushima. In due anni, i giocatori hanno completato 91,4 milioni di missioni della modalità Legends, preso parte a 540,8 milioni di duelli, passato 6437,4 anni in groppa al proprio cavallo, scattato 78 milioni di foto e accarezzato le volpi per 75,8 milioni di volte. Adesso la palla passa a voi: qual è il vostro ricordo più bello legato a Ghost of Tsushima?