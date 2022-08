Auguri Mario Kart! Il capolavoro arcade racing di Nintendo compie 30 anni

Dopo aver celebrato i 35 anni di The Legend of Zelda, per la casa di Kyoto e i suoi milioni di fan è tempo di festeggiare Super Mario Kart: il capolavoro per SNES che ha dato inizio alla serie arcade racing di Nintendo ha appena spento le sue prime trenta candeline.

Commercializzato il 27 agosto del 1992, il primo capitolo di Mario Kart ha subito conquistato il pubblico e la critica grazie all'incredibile esperienza di gioco offerta da un titolo in grado di sfruttare appieno le capacità hardware del Super Nintendo e l'enorme attrattiva esercitata dall'IP di Super Mario.

Sfrecciando a bordo di macchinine go kart nella suggestiva cornice digitale di circuiti ricostruiti con grafica pseudo-3D, Super Mario Kart ha cresciuto intere generazioni di videogiocatori coltivandone la passione con sfide al cardiopalma dall'esito sempre incerto.

Senza nulla togliere alla bellezza dei livelli ambientati nel multiverso di Super Mario e alla bontà del gameplay tutto derapate e booster di velocità, il vero perno dell'esperienza di gioco offerta dal primo Mario Kart e dalle sue successive iterazione è certamente rappresentato dai potenziamenti. Chi ha trascorso intere giornate a darsi battaglia sui circuiti della serie, infatti, saprà già che solo attraverso il giusto tempismo nella raccolta e nell'utilizzo dei potenziamenti è possibile ambire alla vittoria.

Mentre la community si unisce nel festeggiare il trentesimo compleanno di Super Mario Kart, in tanti guardano al futuro della serie e s'interrogano sulle strategie portate avanti dalla Grande N per il prossimo, attesissimo capitolo della saga arcade racing, quel Mario Kart 9 attualmente in concept per Reggie Fils-Aime.