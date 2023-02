Auguri Metal Gear Rising Revengeance! Konami celebra i 10 anni dal lancio

In attesa dell'evento speciale di Metal Gear Rising promesso da Platinum Games, i curatori dei profili social di Konami alimentano le speranze dei fan con un messaggio che celebra i dieci anni dal lancio di questo ormai iconico action con protagonista Raiden.

Il post condiviso da Konami per festeggiare il decimo anniversario dall'uscita di Metal Gear Rising mostra una versione rielaborata della splendida key art di Revengeance. Nel messaggio che accompagna questo artwork, il publisher giapponese si limita a ricordare ai fan che sono trascorsi esattamente dieci anni dal lancio del titolo, avvenuto il 19 febbraio del 2013 su PC, PlayStation 3 e Xbox 360.

Nonostante l'assenza di indizi sul possibile ritorno di Metal Gear Rising condivisi da Konami con questo tweet, in tanti sperano che le ultime attività social dell'azienda nipponica preludano al gran ritorno su PC, PS5 e Xbox Series X/S di questo celebre spin-off di Metal Gear in salsa action sci-fi.

Un chiarimento in tal senso potremmo averlo martedì 21 febbraio con l'evento organizzato da PlatinumGames: gli sviluppatori dell'originario Metal Gear Rising Revengeance si uniranno ai festeggiamenti della community presentando quella che gli stessi autori giapponesi descrivono come "la grafica ufficiale per le celebrazioni in onore dei dieci anni di Metal Gear Rising". La speranza dei fan è ovviamente quella di assistere all'annuncio del Remake o, quantomeno, della versione rimasterizzata per sistemi di ultima generazione. Staremo a vedere. Intanto, vi invitiamo a fare un tuffo nel passato leggendo la nostra recensione di Metal Gear Rising Revengeance.