Auguri PlayStation 2: la console più venduta di sempre compie 21 anni!

Sembra incredibile a dirsi, ma sono già passati 21 anni da quando PlayStation 2 è stata per la prima volta lanciata sul mercato in Giappone, il 4 marzo del 2000. La console sarebbe poi giunta nell'ottobre dello stesso anno negli Stati Uniti d'America e in Europa il mese successivo.

PlayStation 2 è tutt'oggi la piattaforma da gioco di maggior successo mai prodotta da Sony, divenuta la casa per oltre 3.800 titoli, tra cui alcuni che hanno segnato per sempre la storia del gaming, e diventando a tutti gli effetti la console col più alto numero di unità vendute di sempre.

La casa giapponese ha definitivamente detto addio alla sua storica macchina da gioco nel 2018, quando ha cessato le attività legate all'assistenza tecnica, cinque anni dopo aver dato lo stop alla produzione della console.

Sono davvero un'infinità i nomi che hanno segnato l'era di PlayStation 2, a partire da alcuni dei capitoli di maggior successo di GTA, come San Andreas e Vice City, passando per i primi due episodi della serie di God of War, Metal Gear Solid 2 e 3, Resident Evil 4, gli esordi di Kingdom Hearts, Gran Turismo 4, e chi più ne ha più ne metta. Quali sono i vostri ricordi che vi legano maggiormente a PS2? Fateci sapere del vostro rapporto con la console Sony nello spazio dedicato ai commenti.