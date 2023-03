Auguri PlayStation 2! Il monolite nero di Sony compie 23 anni

Sono trascorsi esattamente 28 anni dalla commercializzazione in Giappone di PlayStation 2, la storica console Sony che ha rivoluzionato l'industria dell'intrattenimento videoludico e contribuito a trasformare il brand PlayStation in un vero e proprio fenomeno di costume.

Nel celebrare questa ricorrenza, la community si ritrova sui social per condividere i propri ricordi. I più coinvolti in questo 'festival della nostalgia' sono ovviamente i fan giapponesi con aneddoti, ricordi dell'attesa per l'acquisto day one della console e considerazioni sulle emozioni restituite dai videogiochi più iconici della ludoteca PS2.

Ai festeggiamenti per le ventitre candeline spente dal monolite nero partecipano anche gli appassionati PlayStation occidentali e i profili social degli attori e delle personalità più rappresentative dell'industria dell'intrattenimento digitale.

Dalle colonne di Twitter, ad esempio, il team social dei The Game Awards si unisce alle celebrazioni e chiede agli utenti di fare altrettanto esortandoli a elencare quelli che, in base a propri gusti personali, sono stati i videogiochi PS2 più belli di tutti i tempi. Da Silent Hill 2 a Metal Gear Solid 2 e 3, passando per GTA Vice City e San Andreas, le risposte della community contribuiscono a rievocare il caleidoscopico multiverso di indimenticabili esperienze interattive vissute da milioni di appassionati da quel fatidico 4 marzo del 2000.

E voi, quali ricordi custodite gelosamente di quegli anni trascorsi con PS2 facendo la spola, consumando un numero indecifrato di DVD e schede di memoria, tra gli incredibili universi interattivi dei suoi videogiochi più iconici? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale sui vent'anni di PlayStation 2, la console della maturità di Sony.