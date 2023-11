Auguri PS4: la console Sony festeggia il decimo compleanno, è uscita il 15 novembre 2013

Oggi, dieci anni fa, PlayStation 4 usciva negli Stati Uniti: il 15 novembre 2023, Sony dava il via alla "next-gen" inaugurando per prima la nuova generazione di console, dal momento che Xbox One sarebbe uscita solamente la settimana successiva in Nord America.

PlayStation 4 sarebbe poi arrivata in Europa a fine novembre, al lancio la console Sony era accompagnata da una lineup di titoli come Killzone Shadow Fall, Knack e giochi di terze parti come Battlefield 4, FIFA 14 e Assassin's Creed 4 Black Flag, solamente per citarne alcuni.

Giochi annunciati e molto attesi come Driveclub e inFamous Second Son sarebbero arrivati solamente più avanti, saltando la finestra di lancio. PlayStation 4 riscuote sin da subito enorme successo, a dispetto di una lineup software nei primi mesi non troppo entusiasmante. PlayStation 4 oltretutto è di fatto la prima console casalinga di Sony ad essere uscita in Occidente prima che in Giappone, nel Paese del Sol Levante infatti PS4 arriverà solo a febbraio 2014 accompagnata da una serie di giochi più adatti al pubblico giapponese, come Yakuza Ishin.

Negli anni, la console ha ospitato titoli di grande successo come Uncharted 4 Fine di un Ladro, The Last of Us Parte 2, Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Horizon Zero Dawn, The Last Guardian, Ghost of Tsushima e tanti altri. Nel 2016 il rinnovo estetico con il lancio di PS4 Slim e PlayStation 4 PRO, per la prima volta le console casalinghe si evolvono portando in scena un modello più potente nella stessa generazione, un trend ormai ampiamente consolidato.

PS4 ha venduto 117 milioni di console e dopo dieci anni di onorata carriera non ne vuole sapere di andare in pensione dal momento che nel 2024 sono previsti tanti giochi in uscita su PlayStation 4 tra cui Prince of Persia The Lost Crown, Persona 3 Reload, Like A Dragon Infinite Wealth, Unicorn Overlord, Destiny 2 La Forma Ultima, Final Fantasy XIV Dawntrail, Little Nightmares III e Foamstars.