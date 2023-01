Auguri SimCity 4! Il leggendario city builder di EA Maxis compie 20 anni

Sono trascorsi esattamente vent'anni dal lancio di SimCity 4, il leggendario city builder di EA che contribuì a proiettare l'IP di Maxis nell'Olimpo dei videogiochi. Gli appassionati di 'gestionali cittadini' decidono quindi di ritrovarsi sui social per celebrare questa importante ricorrenza.

Commercializzato negli Stati Uniti nell'ormai lontano 13 gennaio del 2003, SimCity 4 non ridefinì i canoni della serie ma perfezionò gli aspetti più rappresentativi del gameplay dei capitoli precedenti fino a renderli canonici per l'intero genere, basti pensare alla gestione delle risorse condivisa tra le metropoli della medesima regione o all'evoluzione degli edifici nei singoli quartieri, per tacere dell'integrazione con gli strumenti per modder Building Architect Tool.

Tra gli innegabili punti di forza di SimCity 4 è davvero impossibile non citare la lungimiranza dimostrata da EA Maxis nell'adottare un motore grafico "a prova di età", capace di renderizzare a schermo metropoli di enormi dimensioni e incredibilmente dense di edifici con il 'trucco' della visuale isometrica e del ricorso agli sprite bidimensionali per i grattacieli.

Il supporto post-lancio garantito da Maxis e dai modder con le espansioni ufficiali e i DLC fan made ha fatto il resto e contribuito a trasformare SimCity 4 in un vero e proprio classico, prova ne siano gli oltre 21.000 pacchetti aggiuntivi amatoriali condivisi dal portale di mod Simtropolis. Per un tuffo nel passato, vi consigliamo di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di SimCity 4.