Auguri The Last of Us! Il gioco di Naughty Dog compie 8 anni, il messaggio degli autori

Quella di oggi 14 giugno è una giornata importantissima, poiché si festeggia il compleanno di una delle opere più influenti della storia videoludica moderna... stiamo parlando ovviamente di The Last of Us, che quest'oggi ha spento la sua ottava candelina

Sono passati già otto anni da quel 14 giugno 2013, giorno in cui The Last of Us venne lanciato sul mercato in versione PlayStation 3 un titolo destinato cambiare per sempre tutti coloro che hanno avuto la fortuna di viverlo. Per celebrare la ricorrenza, i ragazzi di Naughty Dog hanno pubblicato uno screenshot di uno dei momenti più iconici di The Last of Us accompagnato dal seguente messaggio: "Otto anni fa abbiamo pubblicato The Last of Us. Per otto anni abbiamo percepito la vostra gioia, dediti fan. Siamo davvero onorati dell'influenza che The Last of Us ha avuto su di voi. Grazie per esservi uniti a noi in questo viaggio, un saluto al talentuoso team e a tutti i giocatori appassionati!".

Il messaggio è stato retwittato dal Creative Director Neil Druckmann, il quale si è limitato ad aggiungere "Buon compleanno, ragazzina", e pure da Troy Baker, interprete di Joel, che invece ha scritto: "Il tempo vola, non è vero? Buon compleanno a questa incredibile storia e a tutte le storie che ha creato negli ultimi otto anni. Sono grato d'aver potuto vivere il momento della giraffa, come altri milioni di giocatori".

Ora la palla passa a voi: raccontateci nei commenti quali sono i vostri ricordi più belli associati a The Last of Us!