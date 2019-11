Auguri Xbox One e Xbox 360! Microsoft festeggia la doppia ricorrenza con i propri fan

Attraverso un messaggio condiviso con i fan dai propri canali social principali, i rappresentanti della divisione Xbox di Microsoft festeggiano il doppio anniversario di Xbox One e Xbox 360 nel giorno in cui hanno visto la luce le ultime due generazioni delle console della casa di Redmond.

Il 22 novembre è stata infatti la data scelta dal colosso tecnologico statunitense per commercializzare sia Xbox 360 che Xbox One, rispettivamente nel 2005 e nel 2013. In occasione del quattordicesimo e del sesto anniversario dal lancio di X360 e X1, Microsoft accompagna il messaggio di auguri a un'immagine celebrativa che mostra le due console verdecrociate.

Lo scatto pubblicato sui social rappresenta le piattaforme in un abbraccio ideale che testimonia, seppur solo metaforicamente, gli sforzi compiuti dalla casa di Redmond per offrirci una continuità ludica e contenutistica tra i sistemi: a tal proposito, basti pensare all'ecosistema unificato di Xbox Live, all'enorme ludoteca di giochi Xbox 360 retrocompatibili e, in ottica futura, alla retrocompatibilità totale di Xbox Scarlett con i titoli, i servizi (come l'abbonamento a Xbox Game Pass e Project xCloud) e gli accessori dell'attuale generazione.