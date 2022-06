Augustus è disponibile: l'App gioco gratis per scoprire i siti archeologici della Sicilia

Tempo addietro, sulle pagine di Everyeye vi avevamo presentato il progetto ITALY: Land of Wonders, una interessante fusione tra App e videogioco volta a presentare all'estero le bellezze del nostro Paese.

Con un'impostazione simile, arriva ora su App Store Augustus, un'App-gioco interattiva che punta ad accompagnare il pubblico alla scoperta dei siti archeologici siciliani. Fruibile sia in loco sia a distanza - grazie appunto al videogame dedicato - l'Applicazione si sviluppa sulle orme dell'Imperatore romano Augusto, passato alla storia come governante illuminato e protettore di artisti e intellettuali.



In Augustus, i giocatori dovranno risolvere enigmi basati su avvenimenti storici reali, in un viaggio attraverso quattro ambientazioni principali:

Il Parco archeologico di Morgantina e di Villa Romana del Casale;

del Casale; Il Complesso monumentale di Santa Caterina d’Alessandria ;

; Il Parco archeologico di Naxos a Taormina ;

; Il Parco della Valle dei Templi;

Per ogni percorso, Augustus propone una serie di, rintracciabili sulla mappa dell'App e collegati a contenuti aggiuntivi da sbloccare durante la visita tramite un sistema di geo-localizzazione. Di seguito, vi riportiamo il link per procedere con il download dell'Appdi Augustus dallo store Apple:

Nella fase che precede la visita, i viaggiatori possono scoprire una serie di contenuti introduttivi, mentre al termine di ogni percorso sarà proposta una rassegna di contenuti premio, tra video immagini a 360°, esperienze in AR e altro ancora.