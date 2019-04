Aumenta il prezzo di Xbox LIVE Gold nel Regno Unito, colpa della Brexit?

Secondo quanto riportato sul forum di ResetERA, gli abbonati inglesi a Xbox LIVE Gold stanno ricevendo in queste ore un messaggio da parte di Microsoft che comunica l'aumento dei prezzi della sottoscrizione nel Regno Unito.

Dal prossimo 8 maggio il prezzo per i nuovi abbonati aumenterà da 39.99 a 49.99 sterline (da 45 a 55 euro) per l'abbonamento da dodici mesi mentre l'abbonamento trimestrale passerà da 14.99 a 17.99 sterline (da 17 a 21 euro), gli utenti con sottoscrizione attiva potranno mantenere i prezzi attuali fino al 7 agosto, dopo questo periodo l'aumento sarà effettivo per tutti.

Questo aumento sembra essere dovuto a "cambiamenti importanti nelle attuali condizioni di mercato" ma riguardando la decisione solamente il Regno Unito molti ipotizzano che la "colpa" possa essere della Brexit e della relativa instabilità economica del mercato inglese.

Non sembrano esserci ipotesi di aumento in altri paesi europei o in Nord America, in quanto la comunicazione è stata ricevuta solamente dagli abbonati Xbox LIVE Gold residenti in Inghilterra, restiamo comunque in attesa di eventuali chiarimenti da parte di Microsoft.