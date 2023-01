Aumenta il prezzo di Xbox Series X/S in Giappone: e in Occidente?

Microsoft Japan ha annunciato un aumento del prezzo di Xbox Series X e Xbox Series S in Giappone, dal 17 febbraio le due console costeranno 5.000 yen in più, passando dunque rispettivamente da 54,978 yen a 59,978 yen e da 32,278 yen a 37,978 yen.

Con un comunicato diffuso tramite le pagine di Famitsu, la divisione giapponese del colosso di Redmond fa sapere di aver preso questa decisione dopo aver analizzato attentamente le condizioni del mercato e dell'economia giapponese. L'aumento di prezzo si è reso necessario non solo per ammortizzare i costi di distribuzione ma anche per ridurre l'impatto dell'inflazione.

Microsoft è consapevole che l'aumento di prezzo causerà malcontento tra i consumatori e la compagnia si dice dispiaciuta per questa scelta, consapevole del fatto che non ci fossero alternative per poter restare competitivi sul mercato asiatico in un momento economicamente sfavorevole come quello che stiamo vivendo.

Al momento tutto tace invece per quanto riguarda l'Occidente, Microsoft non ha annunciato aumenti di prezzo per Xbox Series X/S in Europa e negli Stati Uniti ma secondo alcuni analisti in realtà sarebbe solo questione di tempo prima che l'azienda aumenti il costo della console, degli accessori e degli abbonamenti Xbox LIVE Gold e Xbox Game Pass/PC Game Pass.