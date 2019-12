Aumentano, e non di poco, i requisiti minimi per Detroit Become Human su PC

Quantic Dream ha appena modificato i requisiti per la versione PC di Detroit Become Human in uscita domani su Epic Games Store, e che purtroppo sono aumentati in maniera anche abbastanza importante. Se da un lato è giustificabile l'aumento dei requisiti consigliati, anche per quelli minimi è necessario uno sforzo non indifferente.

All'inizio infatti sembrava che per poter far girare il gioco correttamente servisse u processore i5 o equivalente, 4GB di RAM e una GPU NVIDIA GTX 660. Tutto sommato una configurazione abbastanza alla portata, che invece è stata innalzata in maniera esponenziale.

Adesso i requisiti minimi parlano di un processore Intel Core i7-3770, 8 GB di RAM e una scheda grafica GTX780 o Radeon HD 7950. Insomma, un upgrade mica di poco. Per quanto riguarda quelli consigliati invece, adesso è raccomandato un processore i5-8400 o Ryzen 5 1600, be 16 GB di RAM e una scheda grafica GeForce GTX 1060 o Radeon RX 580.

La software house non ha specificato a cosa è dovuto il cambio di requisiti, ma su Twitter ha dichiarato che ulteriori informazioni saranno rilasciate dopo l'uscita del gioco. In molti però ora dovranno ri-ragionare sulla possibilità di acquistare il gioco, dati i requisiti minimi che ora sono piuttosto importanti. Voi che ne pensate?

Intanto, per approfondire sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Detroit Become Human.