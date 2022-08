L'aumento di prezzo avrà un impatto sulle vendite di PS5? Risponde Ampere Analysis

La mattinata del 25 agosto 2022 è stata caratterizzata da un vero terremoto videoludico: Sony ha ufficialmente aumentato il prezzo di PS5, una decisione che riguarderà anche l'Europa con effetto immediato. La versione Standard della console è ora in vendita a 549,99 euro, mentre la Digital a 449,99 euro.

La mossa ha scatenato grandi discussioni tra gli appassionati, alla luce anche della scarsa reperibilità della piattaforma e l'ormai regolare vendita solo attraverso bundle più costosi adottata da diverse catene internazionali. Tuttavia, secondo Piers Harding-Rolls di Ampere Analysis, l'aumento di prezzo non avrà particolare impatto sulle vendite di PS5.

Il director del settore videoludico di Ampere Analysis spiega infatti che la domanda per la piattaforma Sony è talmente elevata che la maggior parte dei consumatori non avrà problemi a spendere 50 euro in più pur di metterci le mani sopra non appena troveranno l'occasione. "Sebbene crediamo che sarà forte la delusione nei consumatori ancora in cerca di una PS5 senza successo, o in coloro che avevano messo da parte i propri soldi proprio nel momento in cui il prezzo è aumentato, l'elevata domanda per la piattaforma Sony lascia intendere che un rincaro di circa il 10% in diversi mercato avrà un impatto minimo sulle vendite della console", sottolinea Harding-Rolls.

L'analista conclude affermando che "ci aspettiamo che le previsioni di vendita di Sony per PS5 rimarranno immutate". Il colosso nipponico punta a distribuire 18 milioni di PS5 entro la fine dell'attuale anno fiscale, fissata per marzo 2023, ed in tale ottica va visto l'incremento di scorte per PS5 il prossimo autunno promesso dall'azienda, così da trovarsi pronta per la stagione natalizia.

Cosa ne pensate delle parole di Ampere Analysis?