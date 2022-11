Aumento di prezzo in vista per Nintendo Switch? Non per il momento

Dal 2017 Nintendo ha venduto 114 milioni di Switch, indubbiamente si tratta di una console in ottima salute ma come sappiamo ci troviamo in una condizione piuttosto delicata per l'economia globale e non è escluso che in futuro il prezzo di Switch OLED, Switch e Switch Lite possa aumentare, così come accaduto a PS5 e PS5 Digital Edition.

Durante l'ultima conferenza finanziaria con gli azionisti, il Presidente di Nintendo Corporation ha ribadito che il prezzo di Switch non aumenterà per il momento ma la compagnia sta continuando a valutare l'evoluzione delle condizioni di mercato e non può assicurare che il prezzo resterà bloccato per sempre, tutto dipenderà quindi dal cambiamento delle condizioni economiche nei prossimi mesi.

Una risposta standard, la stessa Sony ha dichiarato che sta valutando le condizioni di mercato per ritoccare verso il basso il prezzo di PS5 e anche Phil Spencer ha ribadito che al momento i prezzi di Xbox Series X e Xbox Series S non aumenteranno ma in futuro questa ipotesi è certamente possibile.

Nintendo ribadisce come ad oggi sia difficile stabilire come muoversi riguardo i prezzi poiché lo scenario globale cambia molto rapidamente, la casa di Kyoto sta studiando varie soluzioni alternative per ottimizzare i costi e generare maggiori profitti tramite la vendita dell'hardware.