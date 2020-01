In aumento la produzione di memorie Flash e DRAM in vista di PS5 e Xbox Series X?

Secondo una analisi di TrendForce, l'avvio della produzione di PlayStation 5 e Xbox Series X porterà ad un notevole aumento di richiesta per grandi quantità di memorie Flash a stato solito e memorie DRAM per le GPU.

Le console di nuova generazione utilizzeranno come sappiamo unità SSD per immagazzinare i dati inoltre viene considerato molto probabile l'utilizzo di memorie GDDR6 per le GPU di PlayStation 5 e Xbox Series X. TrendForce ha stimato che il 3/5% di tutte le unità SSD prodotte nel 2020 serviranno proprio per la produzione delle nuove console, situazione che dovrebbe stabilizzarsi poi nel 2021.

Secondo le stime AMD alzerà notevolmente le richieste di produzioni per componenti Flash e DRAM, anche NVIDIA in ogni caso dovrebbe chiedere l'aumento della produzione alle fabbriche in vista dell'arrivo delle schede con architettura Ampere.

I produttori asiatici di componenti e memorie sono quindi in fermento e molte aziende locali sarebbero pronte a venire incontro alle esigenze dei due colossi assumendo nuovi dipendenti ed acquistando grandissime quantità di materie prime per fare in modo di soddisfare pienamente la richiesta in vista dei lanci di PlayStation 5 e Xbox Series X, la cui produzione di massa dovrebbe partire durante i mesi estivi, presumibilmente tra luglio e settembre.