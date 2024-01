In aumento le vendite console in UK: PS5 domina, PS4 cresce, EA Sports FC24 batte tutti

A dicembre 2023 PS5 ha registrato vendite in calo nel Regno Unito ma questo non impedisce alla console Sony di guadagnarsi il titolo di piattaforma più venduta dell'anno in Gran Bretagna, con una crescita di oltre il 55% rispetto al 2022.

Il 2023 è stato il miglior anno di PS5 in Inghilterra e il miglior anno di sempre per una console Sony dal 2014. In totale sono state vendute 2.38 milioni di console, dato questo in aumento del 9.4% su base annuale, curiosamente le vendite di PS4 sono cresciute del 633% mentre Nintendo Switch registra vendite in calo del 16.7%, dovendosi accontentare del secondo posto come console più venduta dell'anno. Xbox Series X/S registrano invece un drop del 14.2% rispetto al 2022, in calo anche le vendite degli accessori che si fermano a quota nove milioni (-4.5%).

Per quanto riguarda i giochi, il mercato inglese ha visto un totale di 38 milioni di videogiochi venduti negli ultimi dodici mesi, numero in calo del 2.6% rispetto al 2022. EA Sports FC 24 continua la tradizione di FIFA ed è il gioco più venduto dell'anno in Gran Bretagna nonostante le vendite in calo dell'8.4% su base annuale.

Giochi più venduti in UK nel 2023

EA Sports FC 24 (EA) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Call of Duty Modern Warfare 3 (Activision Blizzard) FIFA 23 (EA) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Marvel's Spider-Man 2 (Sony) Star Wars Jedi Survivor (EA) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) The Legend of Zelda Tears of the Kingdom (Nintendo) (vendite digitali escluse) Diablo 4 (Activision Blizzard) Super Mario Bros Wonder (Nintendo) (vendite digitali escluse) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) (vendite digitali escluse) Assassin's Creed Mirage (Ubisoft) Resident Evil 4 Remake (Capcom) NBA 2K23 (2K Games) LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker (Warner Bros) WWE 2K23 (2K Games) F1 23 (EA/Codemasters) Grand Theft Auto Online (Rockstar)

Hogwarts Legacy batte Call of Duty Modern Warfare 3 e diventa il secondo gioco più venuto dell'anno. Il 2023 non è stato un grande anno per le nuove IP escludendo Hogwarts Legacy e EA Sports FC 24: la più alta nuova IP in classifica è Starfield alla posizione numero 31, è stato invece un buon anno per Disney che piazza Marvel's Spider-Man 2 e Star Wars Jedi Survivor in top 10.