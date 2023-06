Nessun aumento in vista per Xbox Game Pass su PC

Da luglio aumenta il prezzo di Xbox Game Pass e Game Pass Ultimate, il rincaro però non coinvolgerà PC Game Pass, il cui prezzo resterà invariato a 9,99 euro al mese.

I motivi di questa scelta non sono chiari e la casa di Redmond non è scesa nel dettaglio, al momento però è stato confermato che l'aumento dei costi non avrà alcun effetto sugli abbonati PC Game Pass, mentre dal 6 luglio gli iscritti Xbox Game Pass pagheranno 10.99 euro al mese e gli iscritti Xbox Game Pass Ultimate avranno un canone pari a 14,99 euro al mese.

I nuovi prezzi sono attivi da lunedì 6 luglio in Italia, l'aumento coinvolge numerosi paesi con poche eccezioni tra cui Cile, Danimarca, Norvegia, Svizzera e Emirati Arabi Uniti. Gli abbonati con sottoscrizione mensile a Game Pass base vedranno il primo aumento effettivo dal 13 agosto (dal 13 settembre in Germania) mentre per gli abbonati Ultimate i nuovi prezzi saranno validi dal prossimo rinnovo dell'abbonamento.

Ovviamente prima delle date in questione potete disdire l'abbonamento Xbox Game Pass, bastano pochi clic per annullare la sottoscrizione, in questo caso però perderete l'accesso a tutti i giochi e ai contenuti non acquistati. Ecco cosa succede quando scade o disattivi Xbox Game Pass.