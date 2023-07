In Australia spunta Little Nightmares Enhanced Edition: upgrade in arrivo?

Tra i nomi presenti nella Australian Classification Board compare Little Nightmares Enhanced Edition, quella che potrebbe essere una versione migliorata di Little Nightmares, l'amato videogioco di Tarsier e Bandai Namco rilasciato nel 2017.

Potenziale riedizione per le console next-gen, l'esistenza di un simile progetto non è da escludere, dato il successo di 12 milioni di copie vendute per Little Nightmares e la tanto vociferata esistenza di Little Nightmares 3, terzo capitolo a seguire l'ottima accoglienza dei primi due.

Little Nightmares Enhanced Edition è comparso quest'anno nella lista dei nomi presenti sulla Australian Classification Board e si differenzia dalla Complete Edition (rilasciata con tutti i contenuti scaricabili), perciò si tratterebbe di due diverse versioni.

Una cosa simile era già avvenuta con Little Nightmares 2, che era stato ripubblicato con versione migliorata e due diverse modalità, Beauty e Performance. La prima consentiva di eseguire il gioco in 4K e 30 FPS (con supporto ray-tracing), la seconda abbassava la risoluzione a un 4K dinamico, ma consentiva di giocare a 60 FPS, sempre supportando il ray-tracing.

È plausibile, dunque, che anche Little Nightmares Enhanced Edition possa riproporre dei miglioramenti analoghi, come quelli già citati sopra, a cui si aggiungono il supporto per ombre volumetriche, particellari interattivi e audio immersivo.

Non è detto che queste stesse caratteristiche possano essere trasposte in questa versione migliorata di Little Nightmares, ammesso che esista, pertanto occorre attendere una conferma o una smentita ufficiale circa l'esistenza di un simile prodotto.