Australian Game Awards: Red Dead Redemption 2 Gioco dell'Anno, Detroit è il miglior RPG

Si è da poco conclusa la prima edizione degli Australian Game Awards, "la più grande celebrazione dei videogiochi in Australia". A uscire vincitore assoluto dalla premiazione, è state, prevediblmente, ancora una volta Red Dead Redemption 2, l'ennesimo capolavoro di Rockstar Games.

Un trionfo che non desta particolare sorpresa, a differenza del riconoscimento assegnato invece a Detroit Become Human: il più recente titolo di David Cage e Quantic Dream, pubblicato in esclusiva su PlayStation 4 lo scorso maggio, è stato premiato come il Miglior Gioco di Ruolo del 2018.

Detroit, così come altri prodotti della software house francese quali Fahrenheit, Heavy Rain e Beyond: Due Anime, è unanimamente considerato un'avventura grafica, motivo per il quale ha lasciato sorpresi, per non dire perplessi, diversi giocatori. Alcuni, per evidenziare il loro stupore, hanno reagito ironicamente alla notizia, dichiarando ad esempio: "Sono molto arrabbiato che non abbia vinto il premio di miglior racing game".

Voi cosa ne pensate? Basta la presenza delle scelte multiple per poter dichiara Detroit Become Human un gioco di ruolo a tutti gli effetti? Recentemente, Sony Interactive Entertainment ha confermato che l'ultima fatica di David Cage è riuscita a vendere più di due milioni di copie dal lancio, diventando così il gioco prodotto da Quantic Dream più velocemente venduto nella storia della casa di sviluppo francofona.