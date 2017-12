Australian Open Tennis annunciato per PS4 e Xbox One: primo trailer del gioco

ha annunciato), il videogioco ufficiale di uno dei massimi tornei di questo amatissimo sport. Il gioco sarà disponibile dal 16 gennaio 2018 su PlayStation 4 e Xbox One.

Gli sviluppatori parlano di Australian Open Tennis come del "più avanzato gioco di tennis mai sviluppato", il titolo presenterà licenze ufficiali per i campi e i tennisti, IA avanzata, modalità Carriera e pieno supporto per il multiplayer online, oltre a disporre di numerose opzioni di personalizzazione.

Maggiori dettagli sul progetto verranno diffusi nelle prossime settimane, in apertura trovate il primo trailer di Australian Open Tennis. Dopo Tennis World Tour, gli appassionati di questa disciplina potranno presto mettere le mani su un secondo titolo dedicato al tennis.