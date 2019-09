Auto Chess arriverà su PlayStation 4 e Nintendo Switch, è ufficiale

Durante uno speciale meetup che si è tenuto a Tokyo nella notte, il CEO di Dragonest Loring Lee ha annunciato che Auto Chess arriverà su PlayStation 4 e Nintendo Switch nel corso del 2020. Il popolare gioco, nato come mod di DoTA 2, ha riscosso un notevole successo su PC e mobile e si appresta a debuttare anche su console.

Auto Chess è un gioco di strategia online multiplayer sviluppato in Cina e nato, come detto, come mod per DoTA 2 e solo in seguito diventato un gioco standalone per smartphone iOS e Android. La versione PC è attualmente in fase di Beta Test e uscirà in esclusiva su Epic Games Store nel corso del 2019.

Dragonest non ha svelato dettagli di alcun tipo sulla versione console di Auto Chess, limitandosi a dichiarare che il team "sta lavorando per sfruttare al massimo le potenzialità delle piattaforme di attuale generazione" e che la speranza è quella di riuscire ad espandere la fanbase grazie al vasto numero di giocatori su console.

Un nuovo importante aggiornamento per Auto Chess arriverà ad ottobre, anche in questo caso però per i dettagli sarà necessario pazientare ancora qualche giorno, a inizio del prossimo mese ne sapremo certamente di più.